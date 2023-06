Des macros simples à utiliser via les Smart Actions de Logitech

Logitech Smart Actions

A partir de la version 1.42 d'Options+, l'application de Logitech permettant de gérer les périphériques de la marque,. Cette nouvelle fonction permet de lancer des macros via un raccourci au clavier ou à la souris. Il sera ainsi envisageable de lancer toutes vos applications préférées et/ou nécessaires à une activité grâce à un raccourci, comme par exemple ouvrir certaines pages au sein d'un navigateur, ainsi qu'un éditeur de texte et votre client mail., comme une routine du matin, un moment de détente pour consulter des sites et écouter de la musique, l'utilisation de ChatGPT, la mise en place de réunions, une vérification des modifications de code non validées, ou encore définir les points d'entrée et de sortie sous Première Pro., par exemple pour choisir une autre application que celle proposée (toutes les Apps de votre Mac peuvent être sélectionnées), età l'aide des champs(pour ajouter un déclencheur, comme un raccourci) etpour choisir les actions qui seront lancées. Il sera possible d'ajouter un délai entre chaque action, afin d'optimiser les différents scénarios (par exemple pour patienter le temps qu'un logiciel se lance ou que la connexion soit établie).Avec les Smart Actions,, avec une mise en place simple et rapide, en sus des raccourcis clavier de leurs logiciels habituels.