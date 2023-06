Opera One : un nouveau navigateur avec une super IA intégrée

Une interface repensée et boostée à l'IA

Composer

Un navigateur expert !

fonctionnalité la plus remarquable

un expert du Web

à la différence des autres acteurs du marché, Opera ne se contente pas simplement d’ajouter des fonctionnalités IA à son navigateur. Nous avons entièrement repensé le design et la conception de notre navigateur emblématique

Accessible depuis la barre latérale du navigateur, cette dernière offre un accès gratuit à GPT, ainsi qu’à une large base de données issues du Web actualisée en temps réel.En pratique, l’utilisateur peut choisir d’activer ou non Aria, qui repose sur l’infrastructure. Sur Mac, il sera possible d'utiliser le raccourci clavier cmd+/ pour afficher. Mais auparavant, il faudra se connecter via un compte Opera ou s’inscrire pour en obtenir un -sans frais.Notons que l'interaction avec les onglets -via desa été repensée : ces derniers permettent désormaisDe son coté, Opera vante l'intégration de l'intelligence artificielle native, qu'elle considère comme lapar rapport aux concurrents. Elle n'hésite à présenter son navigateur, commeau regard desDans son communiqué, elle précise d'ailleurs