ChatGPT devient votre assistant personnel sur Opera

Une IA a vos côtés (c'est trop ?)

Et en plus ?

générer des idées, des résumés, des traductions, des itinéraires. Vous pouvez écrire du code, apprendre de la musique, obtenir de l'aide en mathématiques, rédiger du texte, etc.

Dans un billet de blog, l'éditeur dévoile une série de nouveautés -certaines annoncées il y a quelques temps, d'autres non.Pour cela, il suffit de lancer la dernière mise à jour du navigateur, pour avoir un(il faudra activer l'option dans les paramètres). Ce dernier va permettre à ChatGPT de réagir en fonction de votre navigation. Ainsi il sera possible de l'interroger sur certaines questions au fil des pages ou d'effectuer certaines taches.. La fonction pourra le raccourcir s'il est trop long (pratique pour un résumé) ou à expliquer. La sélection peut concerner un paragraphe, un article voire un site Web. Elle peut également effectuer des recherches sur les contenus sélectionnés. De même, les versions web de ChatGPT et ChatSonic pourront proposer unesur de nombreuses questions et de problèmes.Selon Opera, cela devrait permettre de