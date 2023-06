Cet écran 5K Samsung est-il un concurrent sérieux du Studio Display ?

Samsung ViewFinity S9 : un nouveau moniteur 5K

Une bonne alternative au Studio Display d'Apple ?

. Ce nouvel arrivant va venir étoffer le maigre choix d'écrans disponibles pour ceux qui apprécient cette définition.En effet, si Apple proposait dès 2014 un iMac doté d'une incroyable (pour l'époque) dalle 5K,(5 120 x 2 880 pixels). Dans cette catégorie, il est possible d'opter pour le Studio Display d'Apple, le LG UltraFine 5K, et quelques autres références comme le Dell UltraSharp UP2715K. Il existe également plusieurs références en UltraWide affichant 5120 pixels horizontaux, mais avec une définition verticale plus faible.. Au menu, une dalle mate 5K en 27 pouces couvrant l'espace colorimétrique DCI-P3 à 99%, un delta E intérieur à 2 avec un système d'étalonnage des couleurs Color Calibration Engine intégré via une App mobile (sur iPhone et Android), une certification DisplayHDR600 ainsi qu'une luminosité maximum de 600 nits (comme le Studio Display).A cela s'ajoute la présence de TizenOS pour des fonctions habituellement réservées aux téléviseurs, la possibilité d'utiliser l'écran en orientation portait, un pied réglable en hauteur et en inclinaison sans avoir à passer par les options, ainsi(contre 1080p chez Apple)Le moniteur de Samsung(pratique pour brancher simultanément un Mac, un PC et une console), contrairement au Studio Display, avec la présence de ports Thunderbolt 4, Mini DisplayPort et USB-C, tout en alimentant la machine hôte jusqu'à 98W.. SI le tarif reste dans ces eaux lors de la sortie sur notre territoire, ce moniteur pourrait faire chavirer quelques cœurs face aux 1749 euros minimum demandés pour le Studio Display.