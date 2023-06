Ce SuperDock est-il le dock ultime ?

Sonnet Echo 20 Thunderbolt 4 SuperDock

Un dock pour les gouverner tous

Ceux qui ont tenté de choisir un dock Thunderbolt, et qu'il est en fait fonction des besoins de chacun. Vous pouvez toujours consulter notre comparatif des meilleurs docks Thunderbolt , Sonnet désirant -comme le montre l'encart dédié sur son site - voler la couronne à notre chouchou, le TS4 de CalDigit. Avec l'Echo 20 Thunderbolt 4 SuperDock, Sonnet tente une nouvelle proposition et dote son nouveau produit d'une fiche technique plutôt intéressante.L'Echo 20 Thudnerbolt 4 SuperDock propose ainsi en façade un lecteur de carte SD UHS-II, deux ports USB-A 3.2 Gen2, deux ports USB-C 3.2 Gen2, ainsi qu'un port audio combo en mini jack 3,5 mm pour un casque et un microphone. Au dos de l'appareil, nous trouvons un port mini jack 3,5 mm pour un microphone, deux sorties audio en RCA, deux ports USB-A 3.2 Gen2, deux ports USB-C 3.2 Gen2,, ainsi qu'un port HDMI 2.1. Enfin,et le fait d'avoir ajouter un port pour un SSD M.2 NVMe est une fort bonne idée. Toutefois, n'ésperez pas profiter pleinement des débits d'un SSD performant. En effet, s'il sera possible d'ajouter jusqu'à 8 To de stockage, ce dernier offrira des transferts limités à 800 Mo/s. Reste à voir si cette son tarif et ses possibilités vous feront préférer ce Sonnet au CalDigit.