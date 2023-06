Ce dock Thunderbolt Satechi multiplie les sorties vidéo

Satechi Thunderbolt 4 Multimedia Pro Dock

HDMI 2.1, 2,5 GbE et de nombreux USB-A

L'accessoiriste de San Diego tente donc de distinguer son Thunderbolt 4 Multimedia Pro Dock en le dotant d'un châssis compact, avec des mensurations de 195 x 105 x 47 mm pour 693 grammes sur la balance, ainsi que de nombreux ports. En façade, nous trouverons un lecteur de carte SD, un lecteur de carte Micro SD (qui peuvent être utilisés simultanément et affichent des débits atteignant 312 Mo/s), un port USB-A 3.2 à 10 Gb/s, un port USB-A 2.0 délivrant 7,5W, un port audio combo pour casque et microphone en mini jack 3,5mm,. Personnellement, j'apprécie d'avoir une configuration fixe avec le moins de câbles apparents, et j'opte donc pour des modèles plaçant ce port à l'arrière. Notons. Attention toutefois, les Mac ne prennent en charge que le Single Stream Transport (SST) et non le Multi-Stream Transport (MST, rien de contagieux). Ceci implique qu'avec 4 moniteurs branchés sur le dock, seuls deux seront en mode étendu (ils afficheront un écran différent de celui de la machine hôte), les deux autres étant obligatoirement en mode miroir (ils affichent la même chose que l'écran de la machine hôte).En sus des sorties vidéos, le dock offre un port 2,5 GbE, un port USB-C 3.2 à 10 Gb/s, deux ports USB-A 3.2 à 10 Gb/s et deux ports USB-A 3.2 à 5 Gb/s. Ce dock met ainsi l'accent sur les sorties vidéos, le 2,5 GbE et les nombreux ports USB, plutôt que sur la multiplication des ports Thunderbolt, et se destine donc à certains utilisateurs ayant ce type de besoins.(TVA, frais de port et de douane en sus pour la France).