Le nouveau TweetDeck va-t-il être limité aux comptes vérifiés ?

temporairement

Le nouveau TweetDeck à la rescousse

Uniquement pour les comptes vérifiés

Essayer le nouveau TweetDeck

Afin de répondre à la grogne,. Pour rappel, TweetDeck est un client officiel développé par la firme afin d'offrir des outils plus poussés, comme la consultation de plusieurs fils et plusieurs comptes simultanément pour les utilisateurs avancés. TweetDeck était également auparavant disponible sous la forme d'une App sur Mac , que la société a fermée le 1er juillet 2022 à la faveur de la version accessible depuis un navigateur.(il est possible que cette option ne s'affiche pas si vous aviez demandé de ne plus lancer la version bêta auparavant).L'ensemble des utilisateurs seront à terme forcés de passer à cette nouvelle version, avec un petit changement à la clé. En effet,Voilà qui risque de faire à nouveau râler. Reste également à savoir si les clients tiers gratuits, à l'image de Tweeten , notre petit chouchou reprenant peu ou prou l'interface de TweetDeck tout en proposant quelques fonctionnalités intéressantes, comme une gestion plus poussée des notifications, continueront de fonctionner (même avec un abonnement).