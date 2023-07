Twitter, pillé par l'IA, limite temporairement ses messages

Elon Musk pointe l'IA du doigt !

aux niveaux extrêmes de recueil de données et de manipulation de système

Un afflux d'utilisateurs vers Mastodon

Il semblerait que la base d'utilisateurs actifs de Mastodon ait augmenté de 110.000 personnes au cours des derniers jours. Plutôt pas mal

Je préférerais qu'Elon Musk détruise son site durant la semaine. Ce n'est pas la première fois

Mais la raison semble moins fantasque que d'habitude. En effet, il s'agissait de contenir l'utilisation massive de données du réseau social par des tiers, et ce, notamment afin d'Par cette restriction, il cherche ainsi à trouver une solution faceTout d'abord, seuls les détenteurs d'un compte peuvent avoir accès aux tweets. En outre, il est possible de lire jusqu'à 10000 tweets par jour pour les comptes vérifiés (c'est à dire payant via Twitter Blue), à 1000 pour les non vérifiés (les comptes gratuits) et à 500 pour les nouveaux comptes non vérifiés.Dans un premier temps, les plafonds avaient été annoncés plus bas (respectivement 6 000, 600 et 300), avant d'être remonté dans la journée de samedi.. Même si la limite reposait sur une décision de gestion assez logique, les déçus de Twitter sont nombreux. En limitant le nombre de publications visibles sur Twitter, le propriétaire du réseau social a généré une nouvelle vague de départs à la concurrence., précise Eugen Rochko, le fondateur de Mastodon, avant d'ironiser :