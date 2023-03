Twitter Blue est disponible dans le monde entier

Twitter Blue dans le monde entier

Twitter Blue est désormais disponible dans le monde entier ! Inscrivez-vous aujourd'hui pour obtenir votre pastille bleue, un classement prioritaire dans les conversations, des demi-annonces, de longs Tweets, des dossiers de signets, une navigation personnalisée, Modifier le Tweet, Annuler le Tweet, et plus encore

Plus cher sur iPhone

Jusqu’à présent la fonction n’était disponible que dans une cinquantaine de pays . Dans un tweet, le réseau informe en effet queAinsi, plus qu’une simple vérification de son identité, comme cela était le cas auparavant, la pastille bleue embarque avec elle de nombreuses options qui peuvent se révéler bien pratiques pour ceux ayant une utilisation assidue du réseau.(même si la fonction a connu quelques ratés ), mais surtout la possibilitéqui suivent sa publication voire de l’annuler.On pourra également afficher sa personnalité et, ou encore de partager ses moments favoris avec une vidéo 1080p (Full HD). On pourra obtenir unRappelons de plus que Twitter a également entériné la fin de la double authentification pour les clients ayant un accès gratuit depuis le 20 mars dernier.Depuis un navigateur,(soit 96 euros à l’année), ou bien 7 euros par mois avec un abonnement annuel (la facture s’élèvera alors à 84 euros par an). Depuis son iPhone, la facture s’élèvera à 114,99 euros par an (au lieu de 132 euros en temps normal) pour un abonnement annuel et 11 euros par mois pour un abonnement mensuel.Enfin, le réseau indique que, ils commenceront à mettre fin au programme de vérification héritée (la pastille bleue qui était précédemment accordée aux comptes en fonction de l'identité, de la notoriété et d'autres critères).