Jusqu'à -330€ sur l'écran Studio Display d'Apple

Le moniteur Studio Display d'Apple dès 1489€

Par ici notre test de l'Apple Studio Display !

Les Mac

MacBook Air 13,3" dès 959€

MacBook Pro 13,3" dès 1229€

MacBook Pro 16" dès 1719€

Mac mini dès 539€

Mac Pro dès 6199€

Refurb Store Eurekoo Sarl Télécharger

Il est ainsi possible ce matin de s'offrirPlusieurs configurations sont proposées (VESA, pied à hauteur réglable, verre nano-texturé) avec des remises allant jusqu'à 330 euros.Pour rappel, ce modèle proposeavec une luminosté de 600 nits, une webcam intégrée avec la fonction Cadre centré permettant de conserver le sujet dans le cadre, un port Thunderbolt et trois USB-C, ainsi qu'un système de six haut-parleurs,