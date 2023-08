Ce dock permet d'utiliser 3 écrans 4K 60Hz sur les Mac M1 et M2 !

Le DisplayLink à la rescousse

Sonnet Echo 13 Triple 4K Display Dock

Pour rappel, les MacBook Air M1/M2, MacBook Pro M1/M2, Mac mini M1/M2 (un moniteur en HDMI et un en Thunderbolt pour ce dernier), ainsi que l'iMac M1,. Il reste toutefois possible de s'affranchir de cette limite en passant par la technologie DisplayLink, ce à quoi s'est employé Sonnet avec son nouveau Echo 13 Triple 4K Display Dock.Sonnet s'est fendu d'une puce particulièrement performante permettant à son dock(et pas une simple recopie d'écran). Pour cela, le dock vous permettra de choisir entre le DisplayPort 1.4 et l'HDMI 2.0 grâce aux six ports présents à l'arrière (3 de chaque).Le dock propose également un port USB-C 3.2 à 10 Gb/s délivrant 20W en façade, un lecteur de cartes SD UHS-II, ainsi que des entrées et sorties pour casque/enceintes et microphone en mini jack 3,5mm. A l'arrière, vous trouverez le port Thunderbolt/USB4 pour relier le Mac et délivrant 100W, un port Ethernet Gigabit et quatre ports USB-A 3.0 à 5 Gb/s.(+29,93 euros de frais de port). Oui, ça picote.