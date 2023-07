Quel tarif pour l'écran 5K Samsung ViewFinity S9, concurrent du Studio Display ?

Samsung ViewFinity S9 : un concurrent en 5K pour le Studio Display

Une disponibilité en août à 1729€ ?

Présenté lors du CES 2023 à Las Vegas,. Au menu, une dalle mate 5K en 27 pouces couvrant l'espace colorimétrique DCI-P3 à 99%, un delta E intérieur à 2 avec un système d'étalonnage des couleurs Color Calibration Engine intégré via une App mobile (sur iPhone et Android), une certification DisplayHDR600 ainsi qu'une luminosité maximum de 600 nits (comme le Studio Display).L'écran proposera également des fonctionnalités habituellement réservées aux smart TV grâce à l'intégration de TizenOS, ainsi qu'(en option sur le Studio Display), l'orientation en mode portrait, et(contre 1080p chez Apple) avec fixation magnétique.Le moniteur de Samsung(pratique pour brancher simultanément un Mac, un PC et une console), contrairement au Studio Display, avec la présence de ports Thunderbolt 4, Mini DisplayPort et USB-C, tout en alimentant la machine hôte jusqu'à 98W.Le ViewFinity S9 est d'ores et déjà disponible en précommande en Corée du Sud au tarif de 1,7 millions de Wons, soit l'équivalent d'environ 1200 euros, avec une offre de lancement permettant de réduire la facture à légèrement moins de 1000 euros.(avec un pied non réglable en hauteur),. Selon nos confrères de ComputerBase , le lancement serait en effet prévu au mois d'août en Allemagne au prix de 1729 euros.Même à ce tarif,grâce à ses fonctionnalités, ses multiples entrées, son pied proposant davantage de liberté ou encore sa webcam amovible, à condition que la finition et le rendu soient à la hauteur.