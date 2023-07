Du Wi-Fi 6E pour l'iPhone 15 Pro ?

Du Wi-Fi 6E por l'iPhone 15 Pro ?

Wi-FI 6E : vraiment plus performant ?

Et après ?

d'améliorer les réseaux domestiques, de bureau et industriels et les applications AR/VR multijoueurs, le cloud gaming et le streaming 4K et 8K

au moins 40Gb/s

Un temps précurseur,. Ainsi, l' iPhone 14 et l' iPhone 14 Pro s'en tiennent au Wi-Fi 6, tout comme le tout nouveau MacBook Air M2 15 pouces ou encore la dernière Apple TV 4K (ne parlons pas du HomePod 2 , qui troque le Wi-FI 5 de la génération précédente pour du Wi-Fi 4) et seuls les MacBook Pro 14 et 16 pouces 2023, Mac mini M2 et M2 Pro, Mac Studio M2 Max et M2 ultra, Mac Pro 2023 et les iPad Pro 11 et 12,9 pouces M2 disposent du Wi-FI 6E.Selon les sources des analystes de Barclays Blayne Curtis et Tom O'Malley,. Cette différence pourrait permettre à Apple de distinguer par une caractéristique technique supplémentaire les versions les plus coûteuses de l'entrée de gamme. Attention toutefois, le Wi-Fi 6E nécessite des routeurs souvent assez nettement plus dispendieux.Pour rappel, les appareils Wi-Fi 6 actuels utilisent les bandes 2,4 et 5 GHz, et l(car le réseau est moins saturé), le tout avec le protocole de sécurité WPA3 et une latence réduite. Vous pouvez retrouvez ci-dessus notre test en vidéo du Wi-FI 6E sur les bornes Orbi Wi-Fi 6E Mesh RBKE963., qui permettra à terme,, tout en utilisant le même nombre d'antennes et les mêmes bandes de fréquences (2,4/5 et 6 GHz) que le Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E mais avec des canaux allant jusqu'à 320 Mhz, contre 160 MHz pour la norme précédente.Le Wi-Fi 7, même si les débits théoriques s'en tiennent auxévoqués par la Wi-Fi Alliance (MediaTek avait fait une démonstration technique en janvier dernier et évoquait de son côté des débits atteignants 46 Gb/s, soit plus que le Thunderbolt 3/4), serait donc. La Wi-Fi Alliance évoquait il y a peu une certification pour 2024 et une commercialisation des premiers produits certifiés dans la foulée. Comme à chaque évolution de la norme, quelques produits débarqueront sur le marché en avance, au risque de passer à côté de quelques fonctionnalités ou de nécessiter des mises à jour.