La bêta 7 de macOS Sonoma est dispo !

Il ne reste plus qu'à l'installer pour découvrir lesquelles des nouveautés présentées ce soir sont disponibles ! Nous les détaillerons dès que nous les aurons installées.(vraisemblablement à l'automne avec les nouveaux Mac M3 ?).et que certaines sont plus ou moins rapide à se lancer. Certains y arriveront tout de suite, d'autres devront attendre.