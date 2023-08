Quelles nouveautés sur l'iPhone avec la bêta 6 d'iOS 17 ?

Téléphone (Appels)

Au petit jeu des chaises musicales, Cupertino avait décidé de nous ennuyer enEn effet, dans une précédente bêta (la 5 ?), elle avait déplacé le bouton rouge pour mettre fin à un appel en bas à droite de l'application Téléphone (pour ceux qui raccrochaient sans regarder, cela était un peu problématique).Les anneaux autour de chaque humeur s'animent maintenant plus rapidement autour de chaque forme, et il y a plus d'anneaux. Les différentes options graphiques ont vu des modifications pour les couleurs et les symboles utilisés pour désigner chaque humeur.Par défaut le curseur est sur neutre. Pour enregistrer un sentiment désagréable, il faudra le pousser vers la gauche, et un sentiment agréable vers la droite (et tant pis si aimez le violet).On note aussi une option pour activer des rappels en cours de journée, selon un horaire planifié. On a le choix entre le milieu de la journée et la fin de la journée, mais également un horaire personnalisé disponible.Dans l'application Message, Apple a fait un léger changement pour aller plus vite. Ainsi, et ce, plutôt que d'appuyer et d'avoir à choisir l'optiondans la liste.Dans la section Affichage et luminosité de l'application Réglages,, ce qui est tout à fait normal.