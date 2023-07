Les nouveautés d'iOS 17 bêta 4 sur l'iPhone

AirDrop

Les autres nouveautés

Un mode Jeu en préparation

Si la bêta 3 était plutôt axée sur la stabilité et la correction des bugs, cette quatrième version propose de petites nouveautés, qui relèvent plutôt du détail. Ainsi, on trouve unCe dernier permet aux utilisateurs de désactiver la possibilité d'initier des transferts AirDrop en rapprochant deux appareils l'un de l'autre.La technologie de transfert de fichier d’Apple évolue elle aussi et va à présent permettre de. Elle se dote au passage d'unequi apparait en haut de l'écran.Une autre avancée concerne. Si la connexion locale est perdue, AirDrop bascule automatiquement en arrière-plan sur Internet afin de poursuivre le transfert.et de cacher le petit aperçu. Dans un second temps, la fonction enverra un message de confirmation !. Bonne nouvelle, cela fonctionne également avec l'Apple Watch.AirDrop fonctionnera mieux aussi en tâche de fond, même si vous n'êtes pas dans la même pièce (en passant par internet). Notons queAinsi, la mise en page et les icônes de l'application Messages ont été légèrement revues, de même que le design des boutons de l'application TV.On trouve aussi une nouvelle animation au niveau d'AirPlay. Les plus pointus auront remarqué un petit épaississement de la police la plus fine sur l'écran de verrouillage. Enfin, la firme supprime toute référence à "Mon flux de photos" qui disparait aujourd'hui.Enfin, nos confrères deont repéré quelques détails intéressants cachés dans le code.Même si iOS et macOS ont beaucoup en commun en raison des applications universelles, le mode de jeu n'a jamais été officiellement annoncé en tant que fonctionnalité pour iPhone et iPad.Ce mode permettrait d'améliorer les performances de jeu sur ses appareils mobiles, -notamment au niveau de la fluidité du gameplay- et de réduire la latence Bluetooth, ce qui est une excellente nouvelle pour les joueurs utilisant des AirPods ou des manettes Bluetooth.