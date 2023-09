Un MacBook low cost en 2024 pour contrer les Chromebook ?

Un MacBook Low Cost dès 2024 ?

Le retour du MacBook 12" en version M1 ?

low cost

écouler à vil prix

Les Chromebooks se sont bien vendus ces dernières années, particulièrement aux US pour l'éducation, avec presque 14 millions d'unités en 2019, 30 en 2020 et plus de 33 millions en 2021. Si la finition, la polyvalence et la durée de vie ne sont pas toujours au rendez-vous,et Apple pourrait s'en inspirer afin de proposer, selon les sources de DigiTimes Si Apple s'en tenait jusque-là à ses MacBook Air et iPad afin d'aborder ce marché,. S'agissant d'une rumeur, il faut bien évidemment prendre en main vos plus belles pincettes.Apple ne voudra certainement pas risquer d'écorner sa sacro-sainte image de marque premium, et, mais les sources évoquent tout de même un châssis en métal avec des matériaux et composants différents -comprendre moins coûteux- de ceux utilisés pour la gamme actuelle., ou si Apple ne ferait pas mieux d'attendre ses nouvelles générations de puces M3 pourproposer les MacBook Air M1 et iPad 2021 à un tarif encore plus bas sur le marché de l'éducation, plutôt que de se risquer à concevoir un nouveau produit.