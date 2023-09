De 240 à 450€ de réduction sur le MacBook Air M2 15 pouces !

Le MacBook Air 15 M2 à partir de 1359€ !

Les autres promotions du jour

Les Mac

MacBook Air 13,3" dès 959€

MacBook Pro 13,3" dès 1369€

MacBook Pro 16" dès 2109€

Mac Pro dès 6199€

Apple TV

Apple TV 4K 64 Go (Avril 2021) dès 139€

Refurb Store Eurekoo Sarl Télécharger

. Ce dernier possède tous les avantages du MacBook Air M2 mais avec un plus grand écran susceptible de séduire davantage de personnes notamment les utilisateurs de PC. Ce passage au Refurb permet de l'acquérir à un prix beaucoup plus raisonnable !dispose d’une puce M2 dotée de 8 cœurs CPU et 10 cœurs GPU, de 8 Go de mémoire unifiée et de 256 Go de stockage SSD et est disponible à, soit une diminution de 240 euros sur le tarif plein pot de 1599 euros.M2 8/10 avec 24 Go de RAM et de 2 To de stockage est affichée à, ce qui fera 450 euros en moins sur la facture.Du côté des autres promotions présentes sur le Refurb d'Apple, on trouve une seule Apple TV 4K (64Go) pour 139 euros mais également les AirPods (3ᵉ génération) avec boîtier de charge MagSafe pour 189 euros (soit 30 euros de réduction) :