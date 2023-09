Pixelmator Pro 3.4 permet enfin de travailler correctement en PDF

Pixelmator permet enfin de travailler sur des PDF

Dénommée Camelot,qui permettent désormais de sélectionner et d'ouvrir des pages individuelles à partir de documents PDF, de travailler sur des PDF vectoriels, de modifier des PDF créés à l'aide de Safari, Keynote et d'autres applications.Ainsi, grâce à une nouvelle boite de dialogue, il devient aisé de(et non plus d’être cantonnée à la seule première) et de sélectionner celle que l’on souhaite modifier.Dans le détail,, afin de les modifier, réorganiser et supprimer certains éléments, comme des images, des formes ou encore des calques. On peut ouvrir des PDF contenant des images, des formes, des tracés, des masques et des(telles que les modes de fusion et l'opacité). Notons qu’il est possible de modifier la taille des PDF vectoriels sans perte de qualité grâce à une mise à l'échelle indépendante de la résolution.Parmi les petits plus, on notera que les documents PDF créés à l'aide de Safari, Keynote, Pages et d'autres applications iWork avec des calques, peuvent être ouvertsLes opérations inverses, de création de PDF, sont bien évidemment possible à partir de documents Pixelmator Pro ou autres fichiers, à l'aide de. Il pèse un peu moins de 600 Mo et nécessite macOS 11.0 ou une version ultérieure (mais au moins macOS 12 pour profiter pleinement des ajouts d’aujourd’hui).