La licence à vie Office famille et étudiant à -17%

Microsoft Office Famille et étudiant à -17%

Ceux qui ne désirent pas passer par l'abonnement Microsoft 365 mais qui veulent tout de même profiter des outils du pack Office peuvent opter pour une licence en achat unique. Pour rappel, la suite bureautique de Microsoft en version 2021 vient prendre la relève d'Office 2019.(au lieu de 104,90 euros et 149 euros sur le site de Microsoft).La version Famille et Petite Entreprise ajoute à cela OutLook et s'échange quant à elle contre 299 euros.. Microsoft se fend d'une page dédiée afin de détailler les nouveautés d'Office 2021.