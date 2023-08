Microsoft s'allie à Ubisoft pour le rachat d'Activision

Un gameplay plein d'obstacles

la Reine, enfin le Roi

l’opération se traduira par une réduction de la concurrence et ne sera donc pas autorisée. Microsoft bénéficie déjà d'une position puissante et d'une longueur d'avance sur d'autres concurrents dans le cloud gaming et cet accord renforcerait cet avantage en lui donnant la capacité de saper de nouveaux concurrents innovants

Une attaque surprise de la part de Microsoft ?

Microsoft ne sera pas en position de sortir les jeux Activision en exclusivité sur son propre service de cloud gaming, et il ne contrôlera pas les conditions d'octroi de licences de ces jeux auprès de services concurrents

Depuis son offre,La firme a réussi à obtenir le feu vert de Bruxelles et la validation du Japon . Elle avait également mis fin à la menace d'un procès avec la Federal Trade Commission aux Etats-Unis. La firme aurait même trouvé un terrain d'. Ce qui n'était pas une mince affaire, car la firme japonaise a été la première à s’opposer à ce contrat entre les deux géants Américains qui aurait pu la fragiliser dans ce segment.la Grande Bretagne ! En effet, l’autorité britannique de la concurrence () s'est opposée au rachat , le 26 avril dernier, au motif que l’opération pourrait créer un abus de position dominante. Pour elle,Ce mardi, laa donc confirmé son veto à la fusion, qu'elle estime toujours dangereuse pour les évolutions futures du marché du jeu vidéo. Mais voilà... Microsoft avait encore uneà laquelle personne ne s'attendait -tout du moins en Angleterre.(qui profite de l'effet de la contre attaque pour bondir de plus de 10 % à la Bourse de Paris ce matin). D'après ce partenariat,(ça tombe bien avec le Brexit !). Elle concernera aussi bien lede l'éditeur américain, mais également tous les contenus dessuivant la fusion. La redevance sur laquelle repose ce mécanisme est en revanche restée confidentielle...Pour Brad Smith,. Il ne reste plus qu'à attendre d'ici le 18 octobre, pour voir si cette contre-proposition satisfera le gendarme britannique et finaliser cet achat !