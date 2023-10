Boosté à l'IA, Luminar Neo est prêt à faire face à Adobe

Quoi de mieux qu'un neon pour mettre ses créations en lumière ?

Désormais, Luminar Neo 1.14.1 permet de dessiner des néons en forme libre dans, tout en expérimentant des formes et des intensités variables. On pourra ainsi se prendre pour un artiste fan de math etpour les mettre en valeur de manière créative. Pour ce faire, il suffit de maintenir la touche Majuscule enfoncée et de cliquer sur la partie de sa photo à l'endroit où on souhaite ajouter la forme.Dans le même ordre d’idée, on noteravia de nouveaux pinceaux, qui se veulent plus raffinés. Le rendu est plus précis du premier coup avec l'outil Virage et les masques de pinceau plus réactifs dans le paramètre Densité +/densité -.Enfin,On pourra ainsi constater une application plus propre, un rendu plus précis des sources lumineuses dans l'outil Éclairage studio, un flux de travail plus fluide avec Détourage AI dans Calques, des Undo/Redo plus précis dans le mode Inclinaison de l'outil Flou et enfin de meilleures performances du curseur Intensité dans l'outil Densité + / Densité -.En complément,Comme son nom l’indique Gen Erase propose d’. Scene Expand permettra de modifier les dimensions de sa photo, sans se soucier du manque de paysage -une IA se chargera de combler les manques après analyse du contenu de sa photo. Enfin, Scene Swap offrira deen remplaçant des objets non désirés ou en les permutant entre eux.On découvre également un autre module intitulé Amélioration de l’eau qui, comme son nom l’indique ajoute de la couleur et une nouvelle dimension aux rivières et autres lacs ou plans d’eau.On trouve un abonnement d’un mois pour 11,95 euros par mois, ou bien un an pour 7,42 euros par mois ou enfin un abonnement de deux ans pour 5,38 euros par mois. à noter enfin qu’un achat unique est également possible pour une licence à vie avec les Extensions Pro, pour un montant de 219 euros actuellement.