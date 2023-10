8 529€ ! Les tarifs s'envolent pour le MacBook Pro toutes options !

8 529€ le MacBook Pro toutes options !

Cher, ProCher, MaxCher

seulement

La RAM la plus chère du marché !

L'option M3 Max 16 cœurs CPU/40 cœurs GPU sur le 14 pouces

Des SSD en marbre et saumon fumé

avec jantes alu 22 pouces

, soit un tarif en hausse par rapport aux M2 Max (3 699 en 14 pouces et 4 149 euros en 16 pouces).Pour ce prix, vous n'aurez pas la version la plus musclée de la puce, mais14 cœurs CPU et 30 cœurs GPU. Pour disposer des 16 cœurs CPU et 40 cœurs GPU, il faudra débourser entre 345 et 370 euros supplémentaires selon votre modèle.Les MacBook Pro M3 Max de base sont livrés avec 36 Go de mémoire unifiée,avec des options à 920 euros pour 96 Go, et même 1 380 euros pour 128 Go (notons qu'il faut opter pour la plus grosse version de la puce M3 Max, livrée avec 48 Go de mémoire unifiée de base, pour pouvoir choisir cette quantité de RAM). Au tarif actuel de la RAM, on s'approche dangereusement du vol pur et simple.Mais ce n'est pas terminé, si jamais vous vous sentez à l'étroit avec les SSD de 1 To de base (que vous ne pouvez pas remplacer vous même, bien entendu),. En effet, Cupertino facture, avec le sourire, l'option 2 To à 460 euros, 4 To à 1 150 euros, et 8 To à 2 530 euros, soit le prix du MacBook Pro 14 M3 Pro d'entrée de gamme.Si vous faites le foufou et optez pour le MacBook Pro 16 poucestoutes options,, soit une augmentation de 930 euros par rapport à la version ultime du M2 Pro (7 599 euros), et 1 690 euros de plus que le M1 Max le plus cher (6 839 euros).Bien entendu, ces machines boostées au maximum(le commun des mortels n'en a absolument pas besoin) et l'amortissement est évidemment à prendre en compte, mais les tarifs pour la RAM et le stockage interne piquent tout de même vraiment fort, et cela ne s'arrange pas avec le temps,