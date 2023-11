Test des MacBook Pro M3 : le bon, la brute et le truand ?

Rappel des caractéristiques techniques

Premières impressions

Ce qui est le plus remarquable à propos de ce Noir sidéral, c'est l'anodisation qui empêche la plupart des graisses et des taches de marquer l'ordinateur portable. Quand Apple en a parlé lors de son discours d'ouverture, j'ai supposé qu'il s'agissait simplement de marketing, mais à ma grande surprise, il était difficile de faire apparaître des taches sur le MacBook Pro que j'utilise ces derniers jours. Si vos mains sont exceptionnellement sales, c'est toujours possible et ce n'est pas aussi parfait que je le pensais au départ, mais cela arrive si rarement que c'est impressionnant.

Noir sidéral à gauche, Gris sidéral à droite

En SDR, la luminosité a atteint un maximum de 563 nits, ce qui confirme l'affirmation d'Apple d'une augmentation de 20 % par rapport à la génération précédente. En passant au contenu HDR, nous avons atteint un maximum de 1 539 nits avec une couverture de 40 %, contre 1 470 nits pour l’ancien modèle.



L'autonomie a toujours été un point fort des Mac Apple Silicon, et cela se retrouve sur cette dernière itération du MacBook Pro 16 pouces. Notre modèle de test a tenu 17 heures et 11 minutes sur notre test de batterie, où nous naviguons sur le Web, exécutons des tests OpenGL et diffusons des vidéos connectées au Wi-Fi avec l'écran réglé sur 150 nits. Cela dit, nous n’avons pas tout à fait atteint le cap fixé par son prédécesseur M2 Max, qui a duré 18 heures et 56 minutes avec les mêmes paramètres. À titre de comparaison, l’ancienne version du M1 Max a fonctionné pendant 15 heures et 31 minutes, tandis que le XPS 15 s’est effondré après 9 heures et 12 minutes.







Nous avons mesuré les températures sur le MacBook Pro lors de l'exécution du test Cinebench R24. Au centre du clavier, entre les touches G et H, nous avons mesuré 36,3 degrés, tandis que le pavé tactile enregistrait 26,1°. Le point le plus chaud de l'ordinateur portable se trouvait sur sa face inférieure, qui atteignait 37,1°.

Le M3 Max peut se rapprocher des performances monocœurs et multicœurs des puces d'ordinateur de bureau haut de gamme comme l'AMD Ryzen 9 7950X et l'Intel Core i9-14900K, ce qui est vraiment impressionnant étant donné que le M3 Max peut s'intégrer dans un ordinateur portable, et que ses concurrents sont deux puces de bureau grand public de premier plan qui consomment d’énormes quantités d’énergie et génèrent de grandes quantités de chaleur.



Généralement, le M3 Max est plus proche dans les tests plus légers comme Geekbench, mais il prend un peu de retard dans les tests plus lourds comme Cinebench ou notre test d'encodage vidéo Handbrake, où la marge thermique effectivement illimitée des ordinateurs de bureau leur permet de fonctionner plus rapidement et plus longtemps.



Nous l'avons également comparé à certaines puces d'ordinateurs portables : le Core i9-13950HX ultra haut de gamme (dans un ordinateur portable MSI GT77) et le Ryzen 9 7945HX3D (dans un Asus ROG Scar 17), pour montrer comment Apple se compare à Intel. et le plus rapide d'AMD. Cependant, ce sont tous deux de gigantesques ordinateurs portables de jeu de 17 pouces, nous avons donc également comparé le M3 Max à un Razer Blade 14 avec un Ryzen 9 7940HS à 8 cœurs – ce PC est beaucoup plus proche du MacBook Pro dans sa portabilité et sa conception, mais il ne conviendra pas à un processeur ou un GPU aussi puissant.







Lorsque vous comparez le M3 Max à ces processeurs d’ordinateurs portables, l’avantage d’Apple en matière d’efficacité énergétique brille vraiment. Ces puces sont bien en deçà des performances monocœur et multicœur du M3 Max, et les MacBook Pro 14 et 16 pouces d'Apple sont silencieux, relativement frais et suffisamment légers pour être rangés dans un sac. Les ordinateurs portables MSI et Asus sont tous deux des monstruosités imposantes et bruyantes qui ne sont « portables » que par rapport à un ordinateur de bureau.







Sur la base des quelques comparaisons de GPU multiplateformes que nous avons effectuées, les performances du GPU du M3 Max ne peuvent pas suivre celles de la version pour ordinateur portable du RTX 4090 de Nvidia. Dans le test GPU Cinebench 2024, elles sont également un peu en deçà de celles du RTX 4070 pour ordinateur portable, mais il est beaucoup plus rapide que le 4070 dans les benchmarks GFXBench. Le M3 Max peut certainement permettre de jouer à des jeux exigeants s’il en a l’occasion, et le MacBook Pro parvient à fonctionner tout en contenant les températures et le bruit généré. Il faut toutefois se contenter de la poignée de titres AAA compatibles Mac qui existent actuellement

Le M3 Max de notre MacBook Pro 16 pouces dispose d'un GPU à 40 cœurs (deux de plus que le M2 Max que nous avons testé plus tôt cette année). Les professionnels de la création utiliseront en priorité une machine de ce calibre, notamment dans cette configuration phare. Cependant, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas jouer en parallèle.



J'ai testé le système avec Resident Evil Village, un jeu avec support natif Apple Silicon utilisant l'API Metal 3. Avec la résolution réglée à 3456 x 2160, le préréglage graphique réglé sur « Max » et la mise à l'échelle MetalFX réglée sur « Qualité », le jeu a montré qu'il utilisait 12,53 Go sur les 94 Go que le jeu peut réserver. Le jeu est resté à 60 ips dans presque toutes les scènes avec ces paramètres activés.



Nous avons également essayé de pousser le GPU avec des jeux beaucoup plus anciens, comme Shadow of the Tomb Raider. Nous avons pu atteindre 118 ips en 1920 x 1200 et 47 ips en résolution native (3456 x 2234). Borderlands 3 a atteint 59 ips à 1920 x 1200 (nous n'avons pas pu le faire fonctionner en résolution native).

une bête, dans tous les sens du terme

Apple a chamboulé la gamme en. Ce modèle dispose d'une puce embarquant 8 cœurs CPU et 10 cœurs GPU, 8 Go de mémoire unifiée, ainsi que 512 Go de stockage SSD, le tout pour un tarif débutant à 1 999 euros.La version 14 pouces pourra également accueillir, ou(16 cœurs CPU et 40 cœurs GPU en option à 345 euros),Pour le MacBook Pro 16 pouces,, passe à 36 Go de RAM pour 3 459 euros, et est proposé avec un M3 Max 14 cœurs CPU et 30 cœurs GPU, 36 Go de RAM et 1 To de SSD à 4 249 euros.Cette nouvelle génération étrenne égalementqui vient prendre la place du Gris Sidéral, en sus de l'indétrônable Argent. Le Gris Sidéral reste disponible pour le 14 pouces en version M3 qui est le seul de la gamme à ne pas pouvoir prétendre au Noir sidéral. Apple précise que les traces de doigts seront réduite sur ce nouveau coloris (un reproche souvent fait au MacBook Air Minuit).Enfin,(600 nits, contre 500 nits auparavant) et toujours 1 600 nits en pic en HDR.Le design ne change pas, mais, ces derniers confirmant que les traces de doigts sont effectivement moins présentes, même s'il reste évidemment possible de sagouiner sa machine. Contrairement au Minuit du MacBook Air, les éventuelles traces sont également plus simples à nettoyer. Selon Patrick O'Rourke de Mobyle Syrup Brandon Hill de Tom's Hardware à quant à luiLes essayeurs ont chacun fait passer toute une batterie de tests aux différents modèles qu'ils ont reçu, confirmant ainsi les scores qui avaient été publiés récemment. Etonnamment ( ou pas ),Selon Andrew Cunningham d' ArsTechnica Au niveau du GPU,, permettant de jouer, sans toutefois égaler les meilleurs GPU dédiés sur PC. Selon Brandon Hill de Tom's Hardware,qui compare le MacBook Pro M3 Max 16 pouces àCôté doléances, certains journalistes ont encore du mal avec l'encoche, alors que d'autres l'ont totalement oubliée. Les 8 Go de RAM du MacBook Pro 14 pouces M3 semblent également trop justes par rapport au tarif de la machine et pour l'appellation Pro, et. Bien entendu, nous publierons nos propres impressions sur ces nouvelles machines afin de vérifier si elles sont véritablement monstrueusement rapides.