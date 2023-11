Vous pouvez utiliser WhatsApp sur votre Mac, presque sans iPhone

La nouvelle version macOS est disponible

Une version Mac moins dépendante de l'iPhone ! Bientôt une version iPad ?

Cette nouvelle mouture a été fusionnée avec la version iOS et portée sur macOS via la technologie Catalyst. Elle affiche maintenant son statut d'application universelle avec un seul lien de téléchargement. Pour en profiter, il faudra tourner au minimumEn pratique, WhatsApp devrait(avec macOS Sonoma, c'était devenu quotidien et assez insupportable),et, enfin, bénéficier des mêmes fonctionnalités que celles disponibles sur l'iPhone, telles que les appels audio et vidéo de groupe.Autre avantage, l'app désormais native va utiliser moins de ressources matérielles, et sera-pratique pour les utilisateurs de MacBook Air / Pro.Avec l'application Mac,Toutefois, la version Mac n'est pas autonome et reste une app compagnon. Elle nécessite toujours un numéro de téléphone et il faudra toujours créer et configurer son compte sur son smartphone pour l'utiliser.