Un SSD à 1Go/s, même sur les Mac Apple Silicon ? Le Kingston XS2000 au meilleur prix !

1Go/s, même sur les Mac Apple Silicon !

Kingston XS2000 sur Mac M1 en haut, M3 en bas

Comme nous avons pu le voir dans notre test des débits en USB et Thunderbolt sur les nouveaux MacBook Pro M3, M3 Pro et M3 Max en 14 et 16 pouces, ces machines ne gèrent toujours pas l'USB 3.2 Gen 2x2 à 20 Gb/s. Toutefois,, dont le contrôleur à tendance à offrir des débits réduits en USB par rapport aux Mac Intel (entre 10 et 20% de moins) sur d'autres modèles.C'est le cas du Kingston XS2000 dont notre version 1 To affiche les débits ci-dessus sur l'ensemble des Mac Apple Silicon. S'il reste dommage de ne pas pouvoir profiter des 20 Gb/s sur ces machines,De plus,sur la balance et est livré avec une pochette renforcée en caoutchouc qui permet alors de profiter d'une certification IP55 lui permettant de résister à l'eau et à la poussière en déplacement.