Un outil open source d'Apple pour créer des Apps intégrant l'IA sur les Mac Apple Silicon

MLX : un framework pour l'IA sur Apple Silicon

Simplifier la création d'App basées sur l'iA

MLX est conçu par des chercheurs en apprentissage automatique pour des chercheurs en apprentissage automatique. Le framework se veut convivial, mais toujours efficace pour former et déployer des modèles. La conception du framework lui-même est également simple sur le plan conceptuel. Nous avons l’intention de permettre aux chercheurs d’étendre et d’améliorer facilement MLX dans le but d’explorer rapidement de nouvelles idées.

Apple GPT

Apple est souvent pointée du doigt et jugée à la traine dans la course à l'IA face aux autres géants du marché. Alors que Google vient tout jute de lancer Gemini , son nouveau grand modèle de langage afin de croiser le fer avec OpenAI, Aafin que des développeurs puissent créer simplement et rapidement des Apps s'appuyant sur des algorithmes d'apprentissage automatique pour les Mac Apple Silicon.Selon Apple, le framework MLX se veut. Selon la documentation fournie par Cupertino de l'outil open source disponible sur Github Selon des sources proches du projet, Apple planche sur l'élaboration d'un robot conversationnel et un grand modèle de langage capable de rivaliser avec ses principaux concurrent, comme ChatGPT d'OpenIA et Bard (boosté par Gemini) de Google.. Toutefois, Apple semble avoir du mal à faire progresser certains pans, dont Siri. Ainsi,serait uniquement utilisé en interne, nécessitant même une autorisation spéciale accordée seulement à certains employés.