Un écran OLED 16" 240 Hz et 4K 165Hz 18" dans les portables Razer, à quand chez Apple ?

Un écran OLED 16" à 240 Hz dans un portable

Le Razer Blade 16 va repousser les limites de l’immersion en jeu grâce à son écran OLED de 16 pouces qui offre un taux de rafraîchissement de 240 Hz, une première mondiale, et qui a été élaboré en collaboration avec Samsung Display.

Les normes VESA sont conçues pour améliorer les performances d'affichage ainsi que les expériences de jeu. Nous saluons les efforts de Razer pour obtenir les certifications de VESA, ClearMR et DisplayHDR True Black, pour sa nouvelle génération de Blade 16. Décrocher la certification ClearMR 11000 pour un ordinateur portable constitue une avancée majeure pour les écrans gaming.

Razer Blade 18 :18" 4K 165 Hz !

, Razer se doit de proposer ce qui se fait de mieux en matière d'affichage, et son dernier Blade ne fait pas exception !L'écran embarque une, idéale pour les jeux. C'est un peu moins que sur les 16" d'Apple (3 456 x 2 234 pixels) mais cela permet d'augmenter la fréquence d'images. En général, le constructeur propose au choix, une dalle 4K à 120Hz ou une résolution plus faible, avec un meilleur rafraichissement.Le Blade 16 est également le tout premier ordinateur portable au monde à être certifié VESA ClearMR™ 11000 quit garantitet une netteté maximale. Le taux de contraste est de 1M:1.déclare Bill Lempesis, Executive Director chez Video Electronics Standards Association (VESA).L'écran propose un. La dalle couvre 100% de l’espace colorimétrique DCI-P3 et une couverture de l’espace colorimétrique supérieure de 25% par rapport à l'espace colorimétrique sRGB standard.Actuellement,et la latence n'est pas officiellement connue. Enfin, Apple a adopté la technologie mini-LED, qui permet de culminer à 1600 nits mais qui offre de moins bons contrastes que l'OLED.