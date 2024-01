Jusqu'à -370€ sur l'écran Studio Display d'Apple !

Jusqu'à -370€ sur le Studio Display

Les moniteurs 5K ne courent pas les rues et si vous voulez retrouver sur votre Mac Apple Silicon la qualité d'affichage de votre ancien iMac 5K, le Studio Display reste un bon choix. Il n'est toutefois pas donné,. Il est ainsi possible ce matin de s'offrirPlusieurs configurations sont proposées (pied à hauteur réglable, verre nano-texturé) avec des remises allant jusqu'à 370 euros.Pour rappel, ce modèle proposeavec une luminosté de 600 nits, une webcam intégrée avec la fonction Cadre centré permettant de conserver le sujet dans le cadre, un port Thunderbolt et trois USB-C, ainsi qu'un système de six haut-parleurs,Pour rappel, passer par le, une garantie d'un an et la possibilité de souscrire un contrat Apple Care. De notre côté, nous nous procurons fréquemment des machines par ce biais qui semblent tout simplement neuves (aucune rayure, aucune marque sur l'écran, ni sur les patins), sans jamais avoir rencontré de souci.