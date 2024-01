Rogue Amoeba va simplifier l'installation de ses Apps audio sur Mac

Rogue Amoeba va simplifier l'installation de ses Apps audio

Une expérience radicalement simplifiée

Ces changements peuvent passer inaperçus jusqu'à ce que vous configuriez votre prochain Mac, mais ils permettront aux nouveaux utilisateurs de décoller en quelques secondes. Nous sommes ravis de rationaliser notre processus de configuration et d’aider davantage de personnes à exploiter la puissance de nos outils.

Si vous aimez avoir la main sur l'audio de votre Mac, vous avez peut-être déjà essayé une des boites à outils proposées par l'éditeur Rogue Amoeba, dont le fameux Audio Hijack (qui aurait été sauvé secrètement par Steve Jobs des griffes de la puissante Recording Industry Association of America, pou RIAA, en 2005).Actuellement et depuis les changements apportés par Apple au sein de macOS 11,afin de réduire le niveau de sécurité du système et d'autoriser l'usage des extensions de noyau tiers pour le module logiciel ACE. Evidemment,, le dirigeant de Rogue Amoeba, qui estime que cela peut intimider les éventuels utilisateurs de ses logiciels, et les empêcher d'essayer sereinement ses produits.Dans un billet de blog officiel retraçant les nombreuses évolutions des logiciels de l'éditeur en 2023 et celles auxquelles nous pouvons nous attendre en 2024, Paul Kafasis indique queDe même, Loopback et SoundSource s'appuieront bientôt sur un nouveau plugin de capture audio dénommé ARK qui ne nécessitera même plus de redémarrer la machine.Nous ne pouvons que saluer l'effort de Rogue Amoebaet attendons avec impatience ces futures mises à jour.