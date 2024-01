L'éditeur de texte BBEdit 15 intègre ChatGPT !

Le plein de nouveautés !

aperçu de haute qualité du document texte

Text Factory

Chaque feuille de travail de chat que vous créez conserve son propre historique, de sorte que vous pouvez facilement vous référer aux conversations passées ou maintenir une conversation sur une période prolongée

Disponibilité

BBEdit Bare Bones Software, Inc. Télécharger

Cette très grosse mise à jour est en cours de déploiement (elle est déjà disponible sur le site demais pas encore sur le Mac App Store).Ce dernier va désormais permettre aux utilisateurs de voir la structure globale du fichier. Cette fonction est très interessante puisqu'elle vatelles qu'une nouvelle interface pour la fonctionnalité, de nouveaux paramètres et de multiples corrections de bugs.Mais la grosse nouveauté est bien sûr(et encore une victoire pour OpenAI). Au lieu d'avoir à passer d'une application à l'autre ou de copier-coller des contenus via un navigateur Web, on pourra utiliser directement l'IA conversationnelle ChatGPT à partir d'une feuille de l'app.. Notez que pour configurer l'intégration de ChatGPT avec BBEdit, vous avez besoin d'un compte ChatGPT et d'une clé API valide.. Elle est disponible en trois versions, une édition gratuite, un abonnement mensuel à 3,99 euros ou annuel à 11,99 euros. La mise à jour peut s'effectuer via le site de Bare Bones Software contre 29,99 dollars HT