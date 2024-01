OpenAI ouvre son GPT store ! Que peut-on y trouver ?

Que trouve-t-on dans le GPT Store ?

De nouveaux modèles seront mis en avant chaque semaine

Builder Profile

Petit rappel de l'affaire Sam Altman !

Il s'agit en fait d'une gamme diversifiée de GPT développés par les partenaires et la communauté de ChatGPT. Il est ainsi possible de, des plus populaires à ceux les plus tendances, avec un classement de la communauté, avec des catégories telles que DALL·E, écriture, recherche, programmation, éducation et style de vie., promet OpenAI. D'ores et déjà, on peut y trouver AllTrails , un ChatGPT qui suggère des chemins de randonnée personnalisés, ou Consensus, qui permet de faire des recherches parmi 200 millions d'articles académiques.Une fois cela fait, il suffira de proposer son GPT dans le magasin, pour le mettre à disposition.Petit plus intéressant, au premier trimestre, OpenAI lancera un programme de revenus de création de GPT. Dans un premier temps, lesaméricains seront payés en fonction de l'engagement des utilisateurs envers leurs GPT. Plus de détails seront donnés dans un deuxième temps.. Dans la foulée, il devenait l'homme le plus désiré de la planète. Microsoft annonçait l'avoir embauché avec Greg Brockman, également ex-président et cofondateur de la firme . D'après une déclaration officielle de Satya Nadella , ils devaient diriger une nouvelle équipe de recherche sur -sans grande surprise- l'intelligence artificielle.Mais les circonstances autour de cette décision étaient un peu floues : il lui était reproché, mais il y aurait eu aussi une profonde. Mais il est possible que le poids de cet homme -papa de chatGPT- oudérangeaient également.Quoiqu'il en soit, la grande majorité des 700 salariés menaçaient de démissionner et de partir chez Redmond, qui au passage leur avaient proposé toutes les garanties d'emploi nécessaires.Après d'âpres négocations, le cofondateur doit réintégrer l'entreprise au sein d'un conseil d'administration renouvelé, composé notamment de Bret Taylor, de Larry Summers et Adam D'Angelo, qui était déjà en place.