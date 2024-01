Un correctif de sécurité pour les Magic Keyboard d'Apple !

Un correctif de sécurité pour les Magic Keyboard

Une mise à jour automatique

dont les versions de 2021 avec ou sans pavé numérique, ainsi que les modèles dotés de Touch ID, avec ou sans pavé numérique. Ce correctif pour la faille CVE-2024-0230 découverte par Marc Newlin de SkySafe permet d'éviter qu'un malandrin ayant un accès physique au clavier puisse obtenir la clé d'appairage et ainsi avoir accès aux échanges en Bluetooth.La page officielle dédiée précise que, et sera installée par le système une fois que le clavier est connecté.Cette mise à jour est numérotée 2.0.6, et. Le numéro du firmware installé sera alors indiqué sur la ligne Version (de mon côté, mon Magic Keyboard était déjà à jour comme vous pouvez le voir sur la capture ci-dessus).