L’IA sauvera-t-elle les ventes d’ordinateurs en 2024 ?

Une fin d’année marquée par un regain des ventes

Image Canalys

les expéditions d'ordinateurs portables ont atteint 51,6 millions d'unités, en hausse de 4 % par rapport à 2022, tandis que les expéditions d'ordinateurs de bureau ont atteint 13,7 millions d'unités, en baisse de 1 % …/… Le marché est désormais prêt pour la croissance, les PC compatibles avec l'IA étant appelés à fournir un élan supplémentaire pendant le cycle de rafraîchissement en cours et au-delà

L'IA à la rescousse !

Image Canalys

Selon Ishan Dutt, analyste principal chez Canalys, pour capitaliser sur la hausse de la demande, l'industrie des PC va désormais proposer une innovation significative en intégrant l'IA aux PC, 2024 s'annonçant comme une année exceptionnelle pour de tels appareils. Les nombreuses annonces de la part des constructeurs OEM et des fournisseurs de chipsets pendant le CES vont permettre de commercialiser un plus grand nombre de produits plus tard dans l'année. Nous prévoyons qu'un PC sur cinq expédié cette année sera compatible avec l'IA, intégrant un chipset ou un bloc dédié, tel qu'un NPU, pour exécuter des charges de travail d'IA sur l'appareil. L'adoption s'accélérera rapidement par la suite, en particulier dans le secteur commercial, où les avantages de l'IA intégrée aux appareils en termes de productivité, de sécurité et de gestion des coûts deviendront un facteur clé pour les entreprises .

Comme ses confrères, le cabinet d’études évoque. En effet, les ventes mondiales de PC se seraient, passant de 283,714 millions d’unités en 2022 à 246,994 millions en 2023. Mais la fin d’année aurait réservé, puisque de nombreux constructeurs auraient a priori pu relever un peu la barre.En effet, le marché afficherait uneau cours du dernier trimestre de l’année 2023, avec 65,246 millions d’unités écoulées (contre 63,296 millions un an auparavant).Pour Canalys,En effet, si 2023 se clôturerait sur une bien peu reluisante diminution de 14,1% entre le 1er janvier et le 31 décembre, le quatrième trimestre verrait les ventes remonter de 9,3%, avec 6,577 millions de Mac vendus.Ainsi,avec 23,9% de part de marché et 59,106 millions de PC écoulés sur 2023 (en baisse de 12,1%). Mais avec 16,1 millions d'unités expédiées au dernier trimestre, il afficherait. Il serait suivi de HP avec 52,893 millions d’unités en 2023 (-4,2% sur un an), puis de Dell et enfin d'Apple.Concernant l'avenir, Canalys se tourne -sans trop de surprise- vers le développement et l'intégration de l’IA. D’ici 2027, plus de 170 millions de PC compatibles avec l'IA seraient expédiés, dont près de 60 % pour des usages professionnels.