Rapide et résistant, le SSD Samsung T7 Shield au meilleur prix (-47%) !

SSD Samsung T7 Shield 2 To à -47%

Un SSD rapide et résistant

Pour rappel, la variante Shield du très satisfaisant SSD Samsung T7, propose toujours, mais garantit en sus une certaine résistance. Le SSD est en effet capable de résister à une chute d'une hauteur de trois mètres et arbore une certification IP65 contre les dégâts de l'eau et de la poussière., ce qui permettra de l'emporter facilement en déplacement, et sa résistance rassurera les baroudeurs (ou les plus maladroits). Ce SSD, que nous utilisons avec bonheur quotidiennement à la rédaction, est assez rapide (les débits atteignent environ 1 Go/s sur un Mac Intel et environ 800 Mo/s sur un Mac Apple Silicon) pour permettre de travailler sur un volume externe, que ce soit sur un Mac, un iPad , ou encore les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max