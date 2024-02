Inverser la balance audio sur Mac

Exemple : sur les Pebble de Creative, l'enceinte maître à relier au Mac se place à droite, ce qui n'est pas forcément le plus pratique avec un Mac placé à votre gauche

Pas de solution via les Réglages Système sur Mac

, c'est à dire que l'enceinte principale (maître), comprenant souvent les boutons, les éventuelles entrées/sorties et l'amplificateur, doit être placée à gauche ou à droite, avant d'être reliée à l'enceinte secondaire (esclave), qui ne comprend la plupart du temps que les haut-parleurs (elle est donc souvent nettement plus légère que l'autre).Si vous n'avez pas fait attention à ce point au moment d'installer vos enceintes, vos enceintes diffusent peut-être une stéréo inversée (le canal gauche sur l'enceinte de droite et vice versa), avec à la clé(par exemple, un hélicoptère qui vole de gauche à droite à l'image, avec le son de ce denier qui passe de doigte à gauche, un enfer).Parfois votre configuration n'est pas adaptée au choix du constructeur, et(par exemple pour une question de-clin d'œil appuyé au septième dan de bureaulogie Ackboo- lorsque l'enceinte qui doit-être reliée à votre Mac en filaire est celle la plus éloignée). S'il est possible de bidouiller le câble lorsqu'il s'agit d'un mini jack 3,5, c'est plus compliqué avec un modèle USB, mais il existe une solution toute simple et 100% efficace sur Mac pour régler ce souci.Sur macOS, la sectiondesne permet que d'ajuster la balance entre la droite et la gauche,. Pour cela, il faudra vous rendre dans le dossierde votre disque système (MacintoshHD par défaut), puis dans le dossier, avant de sélectionner la très pratique applicationUne fois l'application Configuration audio et MIDI lancée,situé en bas à droite de l'interface.Dans la fenêtre qui s'affiche,. Voilà, problème réglé ! Il sera ensuite très simple de retrouver le réglage d'origine via le même menu et de vérifier la stéréo avec un titre ou une vidéo test, comme celle-ci