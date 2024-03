Netgear lance l'Orbi 970 : Wi-Fi 7 Mesh et 10 GbE (+ limites du Wi-Fi 7 actuellement)

Entrons dans l'ère du Wi-Fi 7

Alors que les appareils Apple se mettent tout doucement au Wi-Fi 6E, Netgear passe avec l'Orbi 970 au Wi-FI 7 (ou 802.11be),En effet, le Wi-Fi 7 devrait être nettement plus performant que la génération précédente en utilisant le même nombre d'antennes et les mêmes bandes de fréquences (2,4/5 et 6 GHz) que le Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E mais avec des canaux allant jusqu'à 320 Mhz, contre 160 MHz pour la norme précédente.A la clé, des débits théoriques dépassant les 40 Gb/s, soit l'équivalent du Thunderbolt 4, et doncAttention toutefois,. S'il semble que le Galaxy S24 Ultra parvient à atteindre voir dépasser les 3 Gb/s dans quelques benchmarks, ce n'est par exemple pas le cas des Pixel 8 que nous avons pu essayer rapidement, avec des débits à peine plus élevés qu'en Wi-Fi 6E.De même,(disponible pour les insiders qui voudraient s'y aventurer).. Ainsi, la carte Gigabyte GC-WIFI7 que je me suis procurée, n'écoutant que moncourage, pour faire quelques essais (nous vous en reparlerons bientôt) est disponible en 3 versions, chacune avec une puce différente en provenance de Qualcomm (V1.0), MediaTek (V1.1), et Intel (V1.2). Problème, les cartes disposant d'un chipset Intel (BE200) ne sont pas compatibles avec les machines dotées d'un processeur AMD (il faut impérativement un CPU Intel et une carte mère assez récente).Bref, il faudra patienter un peu que le Wi-Fi 7 se démocratise, non seulement du côté des routeurs (la Freebox Ultra est par exemple d'ores et déjà compatible),Croisons les doigts pour qu'Avec ses nouveaux Orbi 970, Netgear promet, une couverture jusqu'à 900 mètres carrés (avec un pack de 3 unités), la technologie MLO (Multi Link Operation), pour combiner une bande 5 Ghz dédiée avec une bande 6 GHz afin d'obtenir, pas moins de douze antennes, un port WAN 10 GbE, ainsi qu'(chaque satellite permet de couvrir 300 mètres carrés supplémentaires).Bref,. Cette solution qui vous fera faire le plein de Gb/s devrait toutefois drainer votre compte de l'autre côté puisque, le pack avec deux satellites s'affiche à 2 399,99 euros, et le satellite supplémentaire demandera une rallonge de 899,99 euros. Oui, ça picote sévère, mais pour ce prix, vous pourrez choisir entredes Orbi 970 blancs ou noirs. Notons que l, afin de profiter plus longtemps de la meilleure technologie disponible.