Wi-Fi 7 et 10 GbE, le routeur Netgear Nighthawk RS700S à son meilleur prix !

Netgear Nighthawk RS700S

De nouvelles fonctions en approche

La gamme Nighthawk pensée pour la performance et les joueurs accueille donc. Ce RS700S en profite pour abandonner le design rappelant un vaisseau spatial de l'univers Star Wars pouret passe-partout, qui sera certainement plus facile à intégrer au sein d'un domicile.Le Nighthawk RS700S est un modèle tri-bande (2,4/5 et 6 GHz) couvrant le domicile à 360° jusqu'à 250 mètres carrés selon le constructeur, dispose de la puce Wi-FI 7 BCM6726/3 de Broadcom, d'un processeur à quatre cœurs cadencés à 2,6 GHz, d'1 Go de RAM et de 512 Mo de stockage flash,(un WAN et un LAN), de huit antennes internes, d'un port USB 3.0, et, d'un réseau Wi-Fi prioritaire avec une latence réduite, par exemple pour les jeux vidéo ou l'AR/VR, et d'un réseau Wi-Fi IoT dédié aux objets connectés afin d'optimiser les performances et la sécurité.