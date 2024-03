Apple va-t-elle plier le Mac en 2027 ?

Un Mac pliable dans 4 ans ?

LE POINT SUR LES RUMEURS...

Un MacBook Pro ? Un MacBook Air ? Le retour du MacBook ? Ou un tout autre produit ? Les détails de ce futur ordinateur portable ne sont pas très clairs.Néanmoins, pour l'analyste,). Il s'agirait pour le moment du seul produit de ce type. Autrement dit, il ne voit pas d'iPhone ni d'iPad pliable à ce stade.. Il n'évoque aucun des problèmes techniques existants, comme le mécanisme de la charnière, la résistance de l'écran, ou des contraintes liées à la batterie et la gestion de la chaleur ! Sans parler du prix final.Courant 2022, le cabinetavait également évoqué des rumeurs similaires. La firme de recherche avait affirmé que le lancement d'un iPhone pliable serait très risqué à ce stade, et qu'il serait plus logique pour Apple d'expérimenter cette technologie via l'iPad ou un produit équivalent?(ce qui poserait encore d'autres questions au niveau de la cohérence de la gamme et du public cible). Le coût de ce produit ferait aussi l'objet de nombreuses questions mais les analystes s'accorderaient autour de... 2 500 dollars (encore plus cher que les derniers iPad Pro M2 ).Il s’agissait à l'époque d’une dalle OLED de 20,25 pouces fabriquée par un fournisseur de composants sud-coréen. L'appareil proposerait ainsi une surface d’affichage de 15,3 pouces lorsqu'il est plié, se situant entre l’iPad Pro actuel de 12,9 pouces et le MacBook Pro 16 pouces.Enfin dernièrement,Ces deux modèles seraient aux, bien loin d’une quelconque présentation.Apple aurait ainsi commandé des pièces et composants à ses sous-traitants asiatiques, pour un appareil pliable de deux tailles différentes, en privilégiant celle d'un iPad mini de 8 pouces.