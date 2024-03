Une version de l'assistant migration depuis Windows dédiée pour macOS Sonoma

Quelles données sont déplacées et où ?



• Transfert vers l’app Mail sur Mac : e-mails et paramètres de messagerie d’Outlook et de Windows Mail.

• Transfert vers l’app Contacts : contacts de l’application Contacts (Windows 10 ou version ultérieure), d’Outlook et du dossier Contacts de votre répertoire de base.

• Transfert vers l’app Calendrier : rendez-vous de l’application Calendrier (Windows 10 ou version ultérieure) et d’Outlook.

• Transfert vers l’app Rappels : tâches d’Outlook. Nécessite une migration vers un Mac doté de macOS Ventura.

• Transfert vers l’app Musique, l’app Podcasts, l’app Livres et l’app TV, respectivement : musique, podcasts, livres audio et films/séries TV.

• Transfert vers Safari : page d’accueil et signets de Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer et Safari.

•Transfert vers les Réglages Système ou Préférences Système : images de bureau personnalisées, paramètres linguistiques et de localisation. Si le Mac est doté de macOS Ventura, les réseaux Wi-Fi connus sont également transférés.

•Transfert vers votre dossier de départ : documents et autres fichiers de votre répertoire de base. Vous pouvez également ajouter manuellement les photos à l’app Photos ou laisser cette dernière rechercher sur votre Mac des photos à importer.

•Transfert vers le dossier Partagé de votre dossier de départ : fichiers et documents non système du disque système (généralement le lecteur C) et d’autres disques disponibles. Nécessite d’utiliser l’Assistant migration en étant connecté en tant qu’administrateur sur votre PC.