Apple Music et Apple TV enfin disponibles sur Windows ! Adieu iTunes (ou presque) !

Les Apps Apple Music et Apple TV débarquent sur Windows

Ne supprimez pas la bibliothèque iTunes !

Après avoir téléchargé l'application Apple Music, l'application Apple TV et l'application Apple Devices, vous ne verrez aucun contenu musical ou vidéo dans iTunes. Et vous ne pouvez pas utiliser iTunes pour synchroniser et gérer votre iPhone ou iPad. Vous pouvez utiliser iTunes pour accéder uniquement à vos podcasts et livres audio.

Depuis mars 2023, les Apps Apple Music Apple TV et Apple Devices étaient proposées sur le Microsoft Store et sur le site officiel d'Apple en version Preview. Cette période de bêta qui aura duré presque une année est désormais terminée etSi vous disposez d'une machine tournant sur Windows,Il sera donc envisageable de passer par ces Apps dédiées pour écouter de la musique, regarder des vidéos, ou gérer les appareils Apple depuis un PC., sans que l'on sache si les applications dédiées Podcast et Livres seront portées sur Windows.Attention,car c'est bien cette dernière est utilisée par Apple Music et Apple TV pour accéder à certains contenus enregistrés sur votre machine.