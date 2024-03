Windows 11 va laisser tomber les Apps Android

Microsoft abandonne les Apps Android sur Windows 11

Un manque d'intérêt de la part des utilisateurs ?

Pour rappel, la gestion des applications Android via l'émulation Intel Bridge et l'Amazon Appstore du Microsoft Store (à la manière des Apps iOS/iPadOS depuis macOS Big Sur et les Mac Apple Silicon). Moins de trois années plus tard, et un peu par surprise, Microsoft annonce officiellement la fin de Windows Subsystem for Android (WSA), et ce dès le mois de mars 2025.Si Microsoft ne précise pas les raisons de l'arrêt de cette prise en charge des Apps Android sous Windows 11, elle indique que. De plus, dès aujourd'hui, il ne sera plus possible pour les développeurs de soumettre leurs Apps Android sur le Microsoft Store via l'Amazon Appstore. De son côté, Amazon précise sur sa page officielle que sa boutique ne pourra plus être téléchargé et que les Apps déjà disponibles pourront être mises à jour jusqu'à ce que l'Amazon Appstore ne soit également retiré de Windows 11 le 5 mars 2025.La nouvelle est abrupte et pourrait correspondre à un manque d'intérêt pour cette fonctionnalité censée être la réponse de Microsoft à la prise en charge des Apps iOS et iPadOS sur les Mac Apple Silicon.et la décision de Microsoft de passer par l'Amazon Appstore a surement bridé l'adoption de la fonctionnalité côté utilisateurs. De plus,, dont Google Play ou encore des émulateurs, comme Waydroid ou BlueStacks, qui ont peut-être davantage séduit le grand public.De son côté, Apple poursuit son effort afin de permettre de profiter de certaines Apps iOS et iPadOS (il faut que l'éditeur le permette, l'ensemble du catalogue n'est donc pas disponible) sur macOS. Toutefois, bien que cette fonctionnalité puisse rendre service et alors que les systèmes sont élaborés en interne par Cupertino,