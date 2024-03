Parallels Desktop gère mieux certains jeux Windows et le copier-coller entre les systèmes

Parallels Desktop 19 gère mieux certains jeux Windows

Une installation simplifiée depuis Parallels Desktop 18

Dans sa dernière mouture numérotée 19.3.0, Parallels Desktop améliore. L'éditeur rappelle que certaines limites techniques empêchent de faire tourner certains jeux, notamment les titres s'appuyant uniquement sur DirectX12 et lorsqu'un logiciel anti-triche est requis par l'éditeur du jeu en question.Parmi les autres nouveautés, dont la liste complète est disponible sur cette page (macOS sur lequel tourne Parallels Desktop et l'OS virtualisé), afin de simplifier le copier-coller.Pour rappel, depuis la version 18, Parallels Desktop offre une meilleure prise en charge des écrans ProMotion des MacBook Pro 14 et 16 pouces, une prise en charge améliorée des transferts USB 3.0 pour l'utilisation de webcams ou pour des appareils audio et vidéo, mais égalementLes versions Pro Edition et Business Edition profitent de fonctions supplémentaires, comme la possibilité de configurer différentes conditions réseau pour la machine virtuelle (bande passante, perte de paquets, retard) sur des Mac avec une puce Apple Silicon, ou encore l'analyse des performances des applications dans une VM distincte via Visual Studio.