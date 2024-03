Attention, macOS Sonoma 14.4 supprime des versions de fichiers d'iCloud Drive !

Un nouveau souci pour macOS Sonoma 14.4

Optimisation du stockage et iCloud Drive

La liste des soucis de la dernière mise à jour de macOS Sonoma s'étoffe dangereusement de jour en jour. Après les problèmes avec les hubs USB (y compris ceux intégrés aux écrans), l'impossibilité pour certains d'utiliser une imprimante , ou encore les soucis avec les Apps Java qui plantent inopinément,Pour rappel, les versions de fichiers permettant de sauvegarder plusieurs versions d'un même fichier afin de pouvoir opérer un retour vers une version antérieure.Ce problème ne touche pas les versions précédentes de macOS Sonoma, et est donc très certainement à mettre au compte de la mise à jour 14.4.Certains utilisateurs pourraient trouver se comportement plus adéquat que l'ancien, afin de ne pas conserver de nombreuses versions d'un même fichier après l'avoir supprimé en local,, ce qui serait la moindre des choses s'il ne s'agit pas d'un bug.. Vous trouverez l'option dans les Réglages Système, puis en cliquant sur votre compte en haut à gauche de la fenêtre, avant de choisir la section iCloud.Cette version de macOS semble à oublier, et. Espérons que cette nouvelle itération règle plus de problèmes qu'elle n'en crée.