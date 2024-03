macOS Sonoma 14.4.1 est disponible, avec de nombreux correctifs (USB, plug-ins audio, Java) !

macOS Sonoma 14.4.1 est disponible !

Cette mise à jour fournit des corrections de bugs pour votre Mac, notamment :

- Les hubs USB connectés à des écrans externes peuvent ne pas être reconnus

- Les plug-ins Audio Unit protégés contre la copie conçus pour les applications musicales professionnelles peuvent ne pas s'ouvrir ou passer la validation

- Les applications incluant Java peuvent se fermer de manière inattendue

Une mise à jour attendue

Déployée le 7 mars dernier,. Ainsi, de nouveaux et (trop !) nombreux bugs empêchaient certains utilisateurs de se servir de leurs hubs USB (y compris ceux intégrés aux moniteurs) de leurs imprimantes , et de certains plug-ins audio, mais également de lancer des Apps JAVA sans les voir planter inopinément , ou encore de mettre à profit sereinement les versions de fichiers stockés sur iCoud Drive. Forcément, si vous étiez touché par un de ces bugs, l'utilisation de macOS s'en trouvait compliquée. En effet, il est parfois difficile dans certaines configuration de travailler correctement sans hub USB, sans imprimante, ou encore en se passant d'Apps Java, Espérons simplement que cette mise à jour mineure de macOS numérotée 14.4.1 corrige l'ensemble de ces bugs, et surtout, n'en apporte pas d'autres.