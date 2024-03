iOS 17.4.1 en approche (macOS 14.4.1 aussi)

De nombreux bugs à corriger

Retour d'expérience ?

Depuis plusieurs jours,, et ce, d'après plusieurs sites américains, qui se basent sur leur historique de navigation quotidienne. Par le passé, ils avaient d'ailleurs repéré plusieurs versions d'iOS 17 juste avant leur déploiement, allant d'iOS 17.0.3 à iOS 17.3.1.Pour le moment,, ls firme se concentrant sans doute sur la mise en place des modifications d'iOS 17.4 ou les nombreux correctifs à apporter.En effet, iOS 17.4.1 devrait être une mise à jour mineure qui se concentre sur la résolution des bogues logiciels ainsi que les vulnérabilités de sécurité.. Du côté de macOS 14.4.1, il y a pas mal de travail à faire entre les apps Java qui plantent les soucis avec les hubs USB et les imprimantes qui ne répondent plus ...Et vous, de votre côté,? D'après vos différents commentaires, certains sont victimes de déconnexions de certains appareils jumelés (casques, écouteurs, hauts-parleurs), d'une grosse perte d'autonomie, problèmes au niveau de Wallet, problèmes de synchronisation au niveau de Messages, soucis au niveau des autocollants et de certains paramètres de l'app Météo !