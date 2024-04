Safari a augmenté son score Speedometer 3 de 60% en quelques mois !

+60% sur Speedometer 3 entre Safari 17 et Safari 17.4

Avec toutes ces optimisations et des dizaines d'autres, nous avons pu améliorer le score global du Speedometer 3.0 d'environ 60 % entre Safari 17.0 et Safari 17.4. Même si les progressions individuelles étaient souvent inférieures à 1 %, au fil du temps, elles se sont toutes cumulées pour faire une grande différence. Étant donné que certaines de ces optimisations ont également bénéficié à Speedometer 2.1, Safari 17.4 est également environ 13 % plus rapide que Safari 17.0 sur Speedometer 2.1. Nous sommes ravis d'offrir ces améliorations de performances à nos utilisateurs, permettant aux développeurs Web de créer des sites Web et des applications Web plus réactifs et plus vifs que jamais.

Score Speedometer 3 d'un MacBook Air M3 lors du lancement

Qu'est ce que Speedometer ?

un modèle de gouvernance conjointe afin de partager le travail

Des scores finaux revus à la baisse

Scores Speedometer 3.0 du MacBook Air M3 sur Chrome

Dans un billet de blog officiel, l'équipe d'Apple à l'œuvre sur WebKit détaille la myriade optimisations réalisées sur les outils et modules WebKit qui mis bout à bout ont permis de fairePour rappel, Apple, Google et Mozilla ont collaboré suravec pour objectif de fournir un benchmark reflétant un usage en conditions réelles. Mozilla, le petit dernier de l'équipe ajoute qu, les navigateurs ayant beaucoup évolué depuis la version 2.0 (la version stable est actuellement la 2.1), dont la page officielle conseille désormais de passer à la version 3.0.Si vous aviez déjà lancé un test Speedometer et que vous consultez le résultat du MacBook Air M3 sur Safari illustrant cet article, vous avez dû vous rendre compte queEn effet, la dernière mouture de Speedometer accorde un score de 36,4 points aux nouveaux MacBook Air M3 sur le navigateur maison, contre 668 points pour Speedometer 2.1 dans les mêmes conditions. Cette révision à la baisse des scores finaux permettra, que ce soit au niveau des machines ou des navigateurs.(35,3 points pour Mozilla sur le MacBook Air M3 et 34,9 points pour Chrome dans les mêmes conditions),Vous pouvez lancer une session de Speedometer 3.0 sur cette page afin de comparer vos scores à ceux du MacBook Air M3. N'hésitez pas à partager vos résultats (en indiquant sur quelle machine le test a été lancé) dans les commentaires ci-dessous.