Comment changer son navigateur par défaut avec iOS 17.4

Nouveautés du DMA

Modifier son navigateur dans Réglages

App du navigateur par défaut

Quels sont les navigateurs en France ?

Outre les modifications apportées par le téléchargement via des magasins alternatifs , Cupertino a donc été amenée à modifier le statut, lorsque vous le déballez, réinstallez le système ou lancez la version finale d'iOS 17.4.Désormais,Cet écran invitera les utilisateurs européens à choisir un navigateur par défaut dans une liste. Cette proposition ne figurait pas dans la première bêta 1 d'iOS 17.4 mais dans la deuxième version publiée fin janvier A l'ouverture,. Bien sûr, Apple rappelle qu'il est tout à fait possible de modifier son choix ultérieurement en allant dans l'app Réglages.Actuellement, l. Pour cela, il suffit de se rendre sur l'app Réglages et d'aller sur l'onglet de n'importe quel navigateur pour accéder à l'option. Notons que lorsque vous utilisez un navigateur autre que ce dernier, vous allez avoir un pop-up vous demandant aimablement si vous voulez changer cette option !Notons que le message contextuel d'iOS 17.4 va. Cette liste sera présentée dans unpour chaque utilisateur (histoire de pousser l'égalité des chances au plus haut point).