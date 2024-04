Apple ne veut plus de miettes dans les claviers des Mac !

Un clavier sans taches !

Au fil du temps, les claviers collectent de grandes quantités de graisse, de saleté, de crasse et d'autres contaminants, en particulier ceux provenant des mains de l'utilisateur

Révolutionner le design des touches

Face à cette situation, Cupertino souhaite donc trouver une solution rapide et efficace.On trouve en effet un brevet sur le site de l’USTPO, intitulé, ouen VO.Dans un petit préambule, elle se penche sur(bref vous voyez très bien de quoi on parle !).En outre,d'autant que ces derniers sont souvent trimballés dans un sac ou posé sur une surface dont la propreté n'est pas irréprochable (un train par exemple). Cela augmente aussi le contact entre les touches du clavier et l'écran lorsque l'ordinateur portable est fermé, Cupertino évoquant même la possibilité d'endommager sa machine.Le but de ce brevet est donc de proposer une solution pour que. Pour cela, Apple voudrait modifier la forme des touches, en affinant le profil et les incurvant légèrement plus vers le centre. Le but est d'augmenter au maximum la distance avec l'écran, une fois le portable fermé.Mais Apple souhaite aller plus loin. Ces rainures permettraient de capturer les particules de poussière et de saleté, puis les évacuer de la partie lisse et centrale de chaque touche.Cupertino illustre ses propos avec un. Dans la capture ci-dessous, on voit l’écran (102, vue partielle et transversale) au contact d'une touche (500). Dans cet exemple, il y a une particule (700) qui peut être évacuée par une des rainures (310).