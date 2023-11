Traces de doigts : M3 Noir Sidéral vs M2 Bleu Minuit, le match !

Traces de doigts : Noir Sidéral vs Bleu Minuit

Noir sidéral, meilleur élève ?

foncé

Mais pour d'autres, c'est sans doute! Les traces de doigts sont omniprésentes, sauf à le nettoyer toutes les 10 minutes...Que ce soit, le résultat est toujours le même : absolument ragoutant !Ces photos n'ont pas été prises sur nos machines. Imaginez un peu si les vendeurs laissaient les ordinateurs livrés à eux-même plusieurs jours durant !Sans être de gros cochons (on ne se permettrait pas),. C'est vraiment dommage car le rendu est splendide à la sortie de la boite, et rares sont ceux à y placer une coque de protection, comme c'est le cas les téléphones.Le constat est sans appel :. Il faut vraiment avoir le nez dessus pour voir les traces de doigt.. Le vendeur, qui nettoie tous les Mac en même temps, nous avoue que beaucoup préfèrent manipuler le 16" que le 14". Sur les modèles M1/M2, nos gros doigts ne marquaient pas autant et il suffit de se rendre en boutique pour le confirmer.Mais pour être honnête,. Car sur cette photo, c'est beaucoup moins évident :. C'est peut-être lié à ce coloris sidéral, moinsque le Bleu Minuit, et sans doute aidé de ce petit traitement anodisé qu'Apple revendique fièrement.Dans tous les cas,, même si beaucoup auraient aimé un MacBook Pro M3 plus foncé, voire quasiment noir. Mais j'ai peur que l'aluminium anodisé ne fasse pas bon ménage avec des couleurs trop sombres, et le compromis est ici bien trouvé.